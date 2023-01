Alessandro Gassmann contro il Pd dopo l’ingresso di Dino Giarrusso | “Non vi voto più”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Un partito che continua a essere riempito di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l’idea iniziale”. Il “partito” chiamato in causa danel suo post di Twitter del 28 gennaio è quello Democratico, mentre “l’individuo” a cui fa riferimento è. L’europarlamentare, ex Movimento 5 Stelle e ed ex inviato delle Iene, ha optato per l’ennesima svolta politica degli ultimi anni: entrare nel Pd. Madinelle fila dei dem ha fatto storcere più di un naso, soprattutto per gli appellativi tutt’altro che lusinghieri che l’ex M5S ha riservato al partito del Nazareno negli anni. Alle reazioni dubbiose di numerosi iscritti al Pd – tra cui il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e Carlo Cottarelli – si è aggiunta anche quella ...