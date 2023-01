(Di lunedì 30 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Al via unatra, aziende leader nei rispettivi settori die design, che le vedrà impegnate nei prossimi mesi del 2023 in un progetto di definizione della nuova esperienza cliente del Gruppo. Design è un termine chiave per, attorno al quale il distributore milanese ha definito la sua nuova strategia e il modo di vivere il cliente, che sempre di più viene posto al centro di ogni scelta. Il Gruppo ha iniziato il proprio percorso di crescita e cambiamento dal 2021, data che ha visto l’arrivo di Marco Saltalamacchia come CEO & Executive Vice President, segnando così il primo passo nella realizzazione della nuova strategia aziendale, e di un rinnovamento che parte dall’interno. Del tutto nuova, infatti, ...

... a Milano, Santa Margherita di Belice, Torino e Roma, a cui si aggiungono importanti... lo spazio, circa 700 metri quadri nel cuore di Milano, inTortona, è dotato di un'area eventi con ...L'origine del convegno nasce dalla volontà del CLAS, incon Cattolica Assicurazioni di ... Non c'è solo una strada per arrivarci ma lapiù immediata è la creazione di sinergie tra ...

Al via partnership tra Koelliker e Pininfarina per mobilità sostenibile ... Italpress

Al via partnership Toyota-Enel X Way, a casa stazione di ricarica da 7,4 kW Adnkronos

Dedagroup cede Piteco a Zucchetti e dà il via una partnership ... Il Sole 24 ORE

Agrivoltaico: al via la partnership tra BF e Compagnia Valdostana ... Borsa Italiana

Al via partnership tra Missoni e One&Only alle Maldive Hotellerie Pambianconews

Questa partnership segna per Koelliker un passo decisivo nell'innovazione ed evoluzione del Gruppo. Il nuovo progetto di design si basa su tappe temporali ben definite, in uno studio approfondito che ...Calexico On Demand, which launched Jan. 9, is a tech-enabled microtransit service designed to expand access to flexible, equitable mobility for seniors, low-income and youth populations in the ...