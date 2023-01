Al serale di Amici 22 spunta qualche volto conosciuto tra i professionisti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il conto alla rovescia ha, ormai, avuto inizio e, come ben sappiamo, a marzo andranno in onda le puntate relative aldi22. Pian pianino, in queste settimane, all’interno della scuola stiamo assistendo alla formazione della classe che accederà alla fase finale del programma. Ad oggi, gli unici due allievi che hanno conquistato un posto aldisono due ballerini di Alessandra Celentano, ovvero Ramon Agnelli (il quale ha anche fatto coming out) e l’australiana Isobel Kinnear. Tutti gli altri, attendono di conquistare la tanto desiderata maglia dorata. Intanto, il cast dei balleriniè pronto: oltre Elena D’Amario quest’anno sono stati chiamati anche altri due volti celebri che in passato hanno partecipato al talent show condotto da Maria De Filippi. ...