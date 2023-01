Agricoltura 4 0 possibile | un sistema di sensori e algoritmi permette di ottimizzare l’irrigazione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’4.0 esiste anche in Sicilia e arriva da Malta, attraverso undi monitoraggio e controllo delle colture che permettono un intervento rapido perla produttività dei raccolti. Si tratta di Irrigoptimal, undicollegati al suolo e all’impianto di distribuzione e irrigazione chedi calcolare attraversodi intelligenza artificiale l’esatto fabbisogno di acqua delle piante, che UNICOOP Sicilia ha provato a sperimentare in alcuni agrumeti di Mineo (CT) nel corso della primavera e dell’estate 2022, tra le più secche degli ultimi anni. Irrigoptimal e l’4.0 Irrigoptimal è una suite progettata e realizzata dalla società maltese Wes Trade che fa uso di un insieme di ...

L'Assessorato regionale all'Agricoltura ha disposto l'espletamento dei corsi gratuiti per la proroga dei patentini in uso agli agricoltori per l'acquisto e l'utilizzo di fitofarmaci anche nei comuni d ...