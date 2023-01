Aereo disperso in Appennino | continuano le ricerche

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sono riprese in mattinata leper l'da turismoda sabato sull'emiliano, con a bordo il 61enne pilota Ivano Montanari, partito dal Campo volo di Reggio Emilia. "...

Sono riprese in mattinata le ricerche per l'da turismoda sabato sull'Appennino emiliano, con a bordo il 61enne pilota Ivano Montanari, partito dal Campo volo di Reggio Emilia. "Elicotteri in volo stanno visionando dall'alto ...... alle 11:39 di sabato mattina, ha inviato alla torre di controllo mentre sorvolava l'Appennino tra le province di Reggio Emilia e Modena, a bordo di unultraleggero "Evektor Eurostar" di ...

