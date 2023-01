Adesso è ufficiale | l’ex giallorosso Gaich torna in Italia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, Adolfoine dovrà lottare nuovamente per la salvezza. Dopo l’esperienza non certamente fortunata con il Benevento, l’attaccante argentino vestirà la maglia del Verona nella seconda parte di stagione. Atterrato ieri in, il “Tanque” è stato ufficializzato nella giornata odierna: trasferimento in prestito dal CSKA Mosca, proprietario del cartellino. A Benevento,è ricordato soprattutto per il gol valso la storica vittoria allo “Stadium” contro la Juventus (0-1) nella stagione 2020/21. Il secondo dei soli due centri inper il classe 1999, che in precedenza aveva segnato allo Spezia (1-1).fa ritorno nel Bel Paese dopo annate complicate e un ...