Addio a Roberto Perrone | grande cronista che non si accodava alla narrazione moralista dello sport

(Di lunedì 30 gennaio 2023)sapeva diventare un vero bastardo, quando voleva, anzi un “vecchio bastardo”, come definiva il suo alter ego, Fred Perri, con cui per anni ha firmato una rubricaivamente scorrettissima su Tempi, rivista con cui ha collaborato fin dal primo numero per la sua amicizia con Gigi Amicone. Era ligure, e genoano, quindi burbero, leale, sorridente e umorale, ironicamente fedele alle sue origini e generoso. Un “vecchio bastardo” che non si, uno che spesso diceva l’opposto di quello che dicevano gli altri, ma non per il gusto della polemica, quanto per amore di realtà.è morto domenica sera a 65 anni dopo una malattia che ...