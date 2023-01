Addio a Maria Luisa Sini | nipote di Cesare Pavese

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 gennaio 2023) : l’ultima testimone diretta dello scrittore e poeta è morta all’età di 94 anni a Torino, come ha annunciato oggi la famiglia. Il funerale si terrà domani, martedì 31 gennaio, alle ore 11,30, nella chiesa parrocchiale torinese della Beata Vergine delle Grazie (Crocetta).era figlia della sorellae del cognato Guglielmo e dal 1930 ha vissuto nella casa di via Lamarmora a Torino, insieme a, e a suo papà, sua mamma e sua sorella Cesarina, scomparsa nel 2015. Nell’abitazione di via Lamarmora,scriveva, faceva traduzioni e dava lezioni private prima di essere assunto alla casa editrice Einaudi. Durante lo sfollamento della seconda guerra mondiale,con le nipoti riparò a Serralunga di Crea, in provincia di Alessandria. ...