Abarth 595 695 ' Best Cars' della rivista ' Auto Illustrierte'

TORINO - Il nuovo anno si apre con un trionfo per il marchio dello Scorpione: per la seconda volta consecutiva, la gamma di modelli/695 è stata premiata con il titolo di "Best Cars" dalla prestigiosa rivista svizzera "Auto Illustrierte". Più di 100.000 lettori hanno espresso il loro voto, scegliendo tra 422 modelli ...Sorride anche la casa dello scorpione con/695 rimane l'auto più popolare nel segmento delle utilitarie, appena davanti alla nuova FIAT 500 elettrica. "Ci riempie di grande gioia e orgoglio ...

