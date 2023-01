A Roma incendiate 5 auto Telecom e lasciate scritte anarchiche

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ignoti sono riusciti ad introdursi nel parcheggio di servizio della sede diItalia in via Val di Lanzo adando poi fuoco a 5 macchine di servizio. La polizia sta indagando sul rogo e ...

...cabina elettrica e "balck block" sul muro che costeggia la zona di parcheggio - Ignoti sono riusciti ad introdursi nel parcheggio di servizio della sede di Telecom Italia in via Val di Lanzo a......aziendali sono stateda ignoti che sono riusciti a introdursi all'interno del parcheggio esterno della sede della Telecom Italia in via val di Lanzo 139, nel quartiere Monte Sacro, a. ...

