A fuoco due scooter e un’auto a Napoli | indagini in corso

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, verso le 2,30, i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti in via Cumana per l’incendio di alcuni veicoli. Danneggiati dalle fiamme, domate dai vigili del, due(Kymco agility e Piaggio liberty) evettura (Lancia Y). I proprietari dei veicoli risultano incensurati.inper chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

