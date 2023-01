5 realtà coreane che interpretano il calcio come nessun altro

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Da un po’ di tempo, ce ne siamo accorti, è il momento della Corea del Sud. Parasite che conquista l’Oscarmiglior film nel 2020. Il successo planetario di Squid Game. Le star del K-Pop che diventano icone di stile – Suga dei BTS è stato sceltonuovo ambassador di Valentino, mentre a Milano la gente è impazzita per l’arrivo degli Enhypen allo show di Prada. I brand di moda sudcoreani, da Ader Error a Wooyoungmi a Andersson Bell, vivono una prepotente ascesa internazionale e una rilevanza sempre più marcata. Anche ilè stato attraversato da questa propulsione creativa che anima l’intero Paese. Non è un caso che Nike abbia scelto la Nazionale coreanaun’estensione di quanto ha fatto con la Nigeria – prendere una Nazionale con un irrilevante appeal internazionale e farne una...

