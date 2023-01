31 gennaio | il giorno in cui gli Usa abolirono la schiavitù Così questo concetto ha continuato ad attraversare la società cambiando forma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il 31del 1865 il congresso americano approvò il 13esimo emendamento che dichiarava: “Né lané la servitù involontaria, se non come una punizione per un crimine per il quale il soggetto deve essere stato debitamente condannato, devono esistere all’interno degli Stati Uniti, o in qualsiasi luogo soggetto alla loro giurisdizione”.lmente, dunque,e servitù involontaria furono da allora superate. È noto, tuttavia, come altre tipologie di discriminazioni abbiano gradualmente connotato laamericana e le relazioni di potere all’interno di essa e nelle dinamiche lavorative. In particolare, la “razza” ha marcato delle gerarchizzazioni che instoricamente mutevole hanno attraversato e tutt’oggi attraversanostatunitense e ...