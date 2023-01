29 gennaio …

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Gli eventi datati 29Lazio-Fiorentina è andata in scena il giorno antecedente il centodecimo anniversario dalla nascita di Benedetto Stella, viola nella stagione 1936-'37 e biancoceleste in quella successiva. In Serie A (201 presenze) indossò anche le maglie di Pro Patria, Milan, Lucchese, Liguria e Atalanta. Era nato esattamente due decenni prima di Luciano Nobili, due gare nel massimo campionato con il Palermo e 51 nel torneo cadetto con la Reggiana. Il 302013 si spegneva l'honduregno José Cardone, che con l'Atletico Madrid festeggiò un campionato e una Coppa del Re. Se ne andava dieci anni dopo Luigi Zambelli, 39 partite in A con il Vicenza e 87 in B. Quattro decenni fa Enzo Romano del Genoa realizzava l'ultima rete nel massimo campionato, come Mariano Riva del Pisa.