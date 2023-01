24 Ore di Daytona - Una sola Ferrari 296 GT3 al traguardo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Non è andato come sperato l'esordio della296 GT3 a, prima gara dell'Imsa, dominata nella classe regina dalle due Acura ARX-06 di Tom Blomqvist e Felipe Albuquerque. La nuova berlinetta del Cavallino della Triarsi Competizione ha tagliato infatti ilin decima posizione in classe GTD (e 32esima assoluta). Un risultato non brillante, cui si aggiungono i tre ritiri, a causa di altrettanti contatti in gara, delle 296 delle squadre Risi Competizione, Cetilar Racing e AF Corse Tiriamo le somme. Insomma, il debutto della 296 GT3 va in archivio con un misto di delusione e di sensazioni contrastanti. La sfida a cui era chiamata l'ultima nata del Cavallino Rampante non era delle più semplici, viste le difficoltà insite in una maratona dura come quella della 24 Ore della Florida. Partiamo dal punto positivo: la vettura ...