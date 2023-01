10 orologi da urlo ammirati nelle nostre serie tv preferite del passato e del presente

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nella lista dei miglioritratti dalletelevisive più amate degli ultimi decenni troviamo subito Sly Stallone, al debutto sul piccolo schermo. Una scelta opportuna e giusta grazie alla presenza al suo polso di un segnatempo grande in termini di importanza come i suoi bicipiti ancora massicci. Come vedremo, l'attore noto per Rocky ha fatto un'ottima figura senza un Panerai o un Hublot di dimensioni esagerate.Passiamo subito, senza perderci in ulteriori chiacchiere, ad esaminare alcuni dei film più amati degli ultimi trent'anni, alcuni dei quali ti costringeranno a recuperare i cofanetti di DVD da collezionare o regalare ad amici e parenti. Scopriremo qualierano al polso dei principali protagonisti, a partire dall'immenso personaggio del compianto James Gandolfini nei panni di Tony Soprano. Un Rolex presidenziale è ...