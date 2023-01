(Di lunedì 30 gennaio 2023) Non solo Il trono di spade o Bridgerton: in questo periodo le pagine regalano affascinanti storie corteggiatissime dalle piattaforme

Di recente, ha iniziato a tenere una rubrica su Radio Radio , durante la trasmissione "Affari di" di Mariagloria Fontana, intitolata "Il Detonatore" , instronca un testo a settimana. ...In ogni caso su Lucrezia Borgia sono stati scritti tantie sono state realizzate tante opere teatrali trail dramma di Victor Hugo 'Lucrezia Borgia'. Si tratta di opere che spesso ...

10 libri da cui sono tratte serie tv imperdibili (già cult o che lo diventeranno) WIRED Italia

I libri non si leggono: si ascoltano Il Bo Live - Università di Padova

Dammi mille romance: il rinnovato successo dei (nuovi) romanzi rosa Il Libraio

L'isola del libro Il Torinese

Giorno della Memoria 2023: tanti nuovi libri da leggere Il Libraio

Avvocatessa per i diritti dei minori, trapiantata a Londra per amore, è diventata una delle scrittrici italiane più famose. E da sempre inserisce nei suoi romanzi il cibo come elemento di narrazione.La classifica è a cura di Ilaria Marianna Taliente titolare della Bottega del Libro in Corso Mazzini 10 ad Ostuni, in collaborazione con l’associazione culturale “Una Valle di Libri”.