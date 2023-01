Zuppa di Porro 29 gennaio 2023

Leggi su nicolaporro

di. Attacchi degli anarchici e caso Cospito. I cento giorni di Giorgia e il commento di Landini e Fatto. Ma non solo Sallusti e Polito. Scendono le bollette del gas. I miei amici catastrofisti avevano sbagliato. Accordi in Libia, e la voce dissonante di Bisgnani. La farsa di Giarrusso nel Pd e Bonaccini strizza l'occhio a sinistra: foto con le due figlie, mica male. Le regole contabili delle ong che non funzionano dice il Sole. Sulle Armi Mosca attacca l'Italia. E L'america in paizza per ennessimo pestaggio, ma manca il poliziotto cattivo e bianco. Gates il più grande latifondista d'America. #rassegnastampa29gen