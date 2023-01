(Di domenica 29 gennaio 2023) Avete presente quei film in cui, per far parlare qualcuno, si usa la tattica del poliziotto buono e del poliziotto cattivo? Ebbene, per quanto riguarda il caso, nella Roma la linea morbida non ...

Avete presente quei film in cui, per far parlare qualcuno, si usa la tattica del poliziotto buono e del poliziotto cattivo Ebbene, per quanto riguarda il caso, nella Roma la linea morbida non esiste più, così come altre piste reali come il Milan. Mourinho ha sposato la linea dura della società. Ovvero: se l'attaccante non accetterà la proposta del ...Non a caso 'La Gazzetta dello Sport' apre con 'Tensione alle stelle', con le foto die Skriniar che escono da uno scatolone con la scritta 'Vendesi'. Nicolò: in attesa Milan e ...

Zaniolo scaricato anche da Mourinho: il Milan resta in attesa fino alla fine La Gazzetta dello Sport

Zaniolo è solo, teme anche la reazione della piazza (Il Messaggero ... IlNapolista

"Non serve a nessuno": Doccia gelata per Zaniolo | Scaricato senza ... Romanista

Striscione nella notte contro Zaniolo al Colosseo: i tifosi della Roma ... Fanpage.it

Mourinho contro Zaniolo: "Non vuole più la maglia della Roma" Tag24

Zaniolo è rimasto solo. Anche Mourinho ha scaricato il fantasista giallorosso che, di fatto, è fuori dal progetto giallorosso. Il mancato acquisto da parte del Milan e le difficoltà nelle trattative ...Il tecnico giallorosso duro contro Zaniolo “Purtroppo resta qui, ma non fa parte del progetto”. Anche José Mourinho scarica Nicolò Zaniolo e lo fa nella maniera peggiore possibile. Non con rabbia, com ...