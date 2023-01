(Di domenica 29 gennaio 2023) La reazione della parte più calda del tifo giallorosso non si è fatta attendere.tra sabato e domenica infatti, sul ponte pedonale che sovrasta via degli Annibaldi - a due passi dal ...

Nella notte tra sabato e domenica infatti, sul ponte pedonale che sovrasta via degli Annibaldi - a due passi dal Colosseo - è comparso uno striscione dai toni durissimi dedicato a Nicoló. La ...Non ha preso parte al test, out ufficialmente per lombalgia, ma anche per un discorso ... Prima del match, invece, fuori Trigoria è statouno striscione che recitava: "In uno stato che ...

Zaniolo, affisso nella notte uno striscione al Colosseo: "Traditore" La Gazzetta dello Sport

Zaniolo, striscione davanti al Colosseo: “Traditore, mer*a senza onore” (FOTO) Giallorossi.net

Milan, Pioli: "Serve qualcosa in più. Ecco perché ho voluto il ritiro" Corriere dello Sport

Botta e risposta tra Juve e Atalanta, alla fine è 3-3 JUORNO.it