Zahra Amir Ebrahimi | chi è l’attrice iraniana vittima di un sex tape per cui ha rischiato la lapidazione

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 29 gennaio 2023) La storia diè un’incredibile storia di riscatto al femminile: è scappata dal suo Paese, l’Iran, dove la sua carriera di attrice e la sua stessa vita sono state messe a repentaglio da un video intimo pubblicato online senza il suo consenso per il quale halae le frustate. Ma ha trovato la forza di fuggire e ricominciare una nuova vita fino alla consacrazione, la Palma d’Oro come miglior attrice al Festival di Cannes per il ruolo di Rahimi, giornalista senza paura: un omaggio alla forza delle donne iraniane.e regista(Instagram)(42 anni) è una regista e attrice ...