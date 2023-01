Xavi Serra Cupra - Il motorsport non sarà solo elettrico

Leggi su quattroruote

(Di domenica 29 gennaio 2023) A Piete, in Svezia, il freddo, il ghiaccio e la neve sono di casa, ma oltre all'aspetto climatico quello che conta qui è il controsterzo, protagonista della Race of Champions 2023 di scena in questi giorni: campioni mondiali della F.1, del Rally e dell'Endurance si sfidano in un gare testa a testa su una pista ghiacciata. Nomi del calibro di Sébastien Loeb, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Travis Pastrana, Valtteri Bottas e Mick Schumacher sono tra i protagonisti nella giornata del sabato per una sfida a squadra per nazioni, mentre la domenica è riservata al grande show individuale, dove ogni campione punta alla vittoria del torneo. Il format è ad alto tasso di divertimento, ma ci ha comunque dato il tempo di affrontare il futuro delnell'era dell'elettrificazione con, Head ofRacing. Il ...