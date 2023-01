WWE | Roman Reigns batte Kevin Owens | ma Sami Zayn fa la sua scelta finale e tradisce la Bloodline

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il main event della Royal Rumble è stato il match valevole per il WWE Undisputed Universal Championship fra il campioneche si è presentato accompagnato dae Paul Heyman, e lo sfidanteci prova ma alla fine vince sempreL’incontro è stato decisamente combattuto con i due contendenti che hanno sfoderato i loro colpi migliori cercando di resistere il più possibile. Ma l’attenzione era ovviamente tutta suche nonostante fosse dalla parte del campione, ha avuto un’esitazione nel momento in doveva passare una sedia a, regalando quasi la vittoria ad. KO è andato vicinissimo alla vittoria ma si è dovuto ...

Di seguito la card dell'evento: Men's Royal Rumble MatchUndisputed Universal Championship:Reigns (c) vs Kevin Owens Women's Royal Rumble Match Raw Women's Champonship: Bianca Belair (c) ...Inoltre, i fan potranno contare su un'ampia rosa di Superstar e Leggende, tra cuiReigns, 'American Nightmare' Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, 'Stone Cold' Steve Austin e altri ...

