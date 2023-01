WWE | Rhea Ripley dominatrice | vince la Royal Rumble entrando con il numero 1

I risultati diSurvivor Series WarGames Women's WarGames: Becky Lynch, Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka & Mia Yim battono Bayley, Dakota Kai, Nikki Cross,Ripley & Iyo Sky Il WarGames ...A unirsi al team delle cattive ci ha pensatoRipley, mentre siamo in attesa di conoscere la quinta e ultima componente della squadra dell'attuale Raw Women's Champion. Dove vedereSurvivor ...

Rhea Ripley e Cody Rhodes favoriti: le quote per la Rumble The Shield Of Wrestling

WWE, Rhea Ripley: "Vorrei entrare nella Royal Rumble maschile" World Wrestling

WWE: Rhea Ripley e Dominik Mysterio si preparano per la Royal Rumble *VIDEO* Spazio Wrestling

Rhea Ripley ha vinto la Royal Rumble femminile 2023 The Shield Of Wrestling

WWE: Rhea Ripley “pizzicata” mentre pronuncia una parolaccia in ... Zona Wrestling

Rhea Ripley is going to WrestleMania. Entering the Royal Rumble at number 1, Ripley outlasted 29 other competitors to win her first Royal Rumble match finally. The final four women included Ripley, ...THE WWE Royal Rumble is LIVE tonight – and the men’s Rumble opened up the show! Cody Rhodes has made his big return and won the Rumble match. He’ll be going forth to WWE ...