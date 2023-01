WWE | Nuovo fastidioso incidente per Cody Rhodes durante la Royal Rumble

(Di domenica 29 gennaio 2023) Parlando con WWE Digital Exclusive dopo aver vinto ilmatch,ha rivelato di aver avuto un problema ai timpanil’incontro. Il vincitore delmatch ha rivelato scherzando: “Non ditelo a nessuno, non scrivetelo sul referto medico, ma mi sono rotto i timpani. È stata una sera difficile in cui non ho potuto sentire molto. Ma ho potuto sentire il pubblico abbastanza forte ed è stato un momento bellissimo”. Non sembra che i timpani disaranno un grande problema per l’immediato futuro della carriera del wrestler che ora é atteso dal match più importante in carriera, il main event di WrestleMania.ha partecipato alla conferenza stampa subito dopo l’evento ed è sembrato gioviale mentre parlava con la ...

Kofi Kingston ha commentato su Twitter l'errore fatto durante il Royal Rumble Match maschile, dove non è riuscito ad evitare l'eliminazione.Uno dei protagonisti della Royal Rumble è stato Gunther, che è entrato con il numero 1 e si è fatto eliminare per ultimo nella rissa reale, stabilendo un nuovo record per l’incontro ( CLICCA QUI PER S ...