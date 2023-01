WWE | Logan Paul esce dal personaggio e scherza con un fan alla Royal Rumble

La Bloodline, stable capeggiata dal "Tribal Chief" Roman Reigns, continua a dominare l'intera. Dopo la grande vittoria ai danni diPaul in quel di Crown Jewel ( leggete qui i risultati completi ), adesso è toccato agli Usos entrare nella storia. Nella puntata di SmackDown andata in ...... che sta andando avanti già da diversi anni, tra lae il governo saudita. Crown Jewel 2022 si ...stato sicuramente il main event tra il campione indiscusso Roman Reings e lo youtuber e pugile...

Logan Paul, cancellato il match con John Cena a WM 39 The Shield Of Wrestling

Logan Paul ha bevuto PRIME a bordo ring durante la Rumble The Shield Of Wrestling

Massiccio aggiornamento dietro le quinte sulla Royal Rumble della ... Asiatica Film Mediale

WWE: Logan Paul nella tempesta per una truffa legata agli NFT, prima attacca, poi si scusa Zona Wrestling

WWE Royal Rumble 2023 Report Tuttowrestling

Logan Paul ha bevuto un goccio di PRIME a brodo ring durante il Men's Royal Rumble Match che si è svolto la scorsa notte all'Alamodome.Not only did the 2023 WWE Royal Rumble pay-per-view continue ongoing storylines, it also featured new seeds being planted for future angles!