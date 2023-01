WWE | Gunther ha superato un record che resisteva da 17 anni

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sabatoha stabilito un impressionantenella WWE Royal Rumble, superando quello cheda 17, ossia dalla Royal Rumble del 2006. Il campione intercontinentale è entrato nel Royal Rumble match maschile al numero 1 e ha resistito fino all’epica lotta finale a due, per un totale di 71 minuti. In questo modo hailprecedente che era la performance di 62 minuti di Rey Mysterio durante la Royal Rumble del 2006, vinta da Mysterio nello stesso anno.ha inoltre eguagliato Cody Rhodes per il maggior numero di eliminazioni durante il match con cinque.