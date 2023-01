WWE | Ecco perché Rey Mysterio non ha partecipato alla Royal Rumble

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un infortunio ha impedito a Reydi partecipareè stato annunciato come 17° entrante del match a 30 uomini, ma non è mai arrivato sul ring quando è suonata la sua musica. Suo figlio Dominik è entrato al n. 18 e ha strappato una delle maschere del padre mentre camminava lungo il corridoio di ingresso, lasciando intendere di essere lui il responsabile dell’assenza della leggenda. Dave Meltzer ha rivelato su Wrestling Observer Radio chenon haa causa di un infortunio subito venerdì a SmackDown. Infortunio durante SmackDown A quanto pare Reysi è infortunato venerdì sera a Laredo durante la diretta di SmackDown in un match con ...

La seconda parte della Rumble 2023 si apre con lo stranissimo incontro tra LA KNIGHT e BRAY WYATT, il quale ci impiega quasi quanto un primo tempo di calcio per entrare nel quadrato! -Mountain Dew Pit ...Consegnata agli archivi l'edizione 2023 di Royal Rumble, da sempre uno degli eventi più importanti in casa WWE nonchè prima grande fermata verso la 'Road to WrestleMania'. Uno show ricco di azione e m ...