WWE | Ecco i possibili piani per Brock Lesnar verso WrestleMania

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 29 gennaio 2023) Durante l’episodio di Raw is XXX,è tornato attaccando Bobby Lashley e costando a quest’ultimo lo United States Championship: a SmackDown,ha attaccato nuovamente Lashley, annunciando anche il suo ingresso nella Royal Rumble. Durante la rissa reale,è stato eliminato proprio da Lashley, non prima però di aver avuto un faccia a faccia sul ring con GUNTHER, alimentando le voci di un possibile match tra i due allo Showcase of The Immortals,. Le notizie dal backstage Quali saranno dunque iperin vista del più grande show dell’anno? Durante l’ultimo episodio di Wrestling Observer Radio, il noto giornalista Dave Meltzer si è espresso così ha rivelato che per il momento non è stato ...