Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi | orari | programma | tv | streaming | percorso

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Archiviata anche la sestadomenica 29 gennaio è inla settima e ultima frazione dellaa San: la corsa a tappe argentina si concluderà quest’con i 112 chilometri totali in quel di San(per l’appunto), dove coincideranno partenza e traguardo finale (Circuito Circunvalación). Protagonista nella sera odierna, non a caso, un circuito in quel di Sanda percorrere sei volte, senza alcuna difficoltà in vista per i corridori e con due sprint intermedi in(in coincidenza della linea del traguardo per il secondo e per il quinto giro); insomma,a favore dei velocisti. Tutto lascia pensare, dunque, che quest’ultima frazione della ...