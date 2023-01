(Di domenica 29 gennaio 2023) Halvor Egnerfa doppietta a Bad, imponendosi anche in gara-2 sul trampolino distiriano e piazzando un allungoimportante al comando della classificadella Coppa del Mondo di salto con gli sci 2022-2023. Si tratta di un successosignificativo per l’ultimo vincitore della Vierschanzentournee, che diventa il primo norvegese di sempre in campo maschile a raggiungere quota 20 affermazioni nel circuito maggiore.ha meritato il trionfo odierno, firmando il punteggio più alto (con la miglior misura) in entrambe le serie di gara e avendo la meglio per 4.1 punti sullo sloveno Timi Zajc e per poco meno di dieci lunghezze sull’austriaco Stefan Kraft, che si aggiudica così l’89° piazzamento sul podio della carriera in Coppa ...

... una media di 141 passeggeri (su un massimo teorico di 189) per ognuno dei 320 voli che in quel periodo hanno messo in collegamento lo scalo cuneesela Capitale, sette volte quelli delITA ...... Gioca sulla trequarti il MilanCalabria che crossa da destra, Saelemaekers crossa da sinistra, ...lungo per Theo Hernandez che prova a rimettere la palla in mezzo per Rebic che la svirgola al...

Volo con gli sci, Granerud vince ancora a Bad Mitterndorf e scappa via nella generale. Molto bene Giovanni Bresadola nella top15 OA Sport

Finestrino si rompe in volo, paura sull'aereo del Palermo: match con l'Ascoli rinviato di 24 ore PalermoToday

Blanco torna e spicca il volo con «L’Isola Delle Rose», anche senza «le ali di Michelangelo» Giornale di Brescia

Diagnosi energetica: un’opportunità da cogliere al volo con un webinar di Cna per le imprese ForlìToday

Volo con gli sci, Granerud trionfa in gara-1 a Bad Mitterndorf e supera Kubacki nella generale. A punti Insam OA Sport

Acura primeggia virtualmente su General Motors, presente in seconda ed in terza piazza con Cadillac Racing #01 ed Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook (Cadillac Racing #02). (OA Sport) Ne parlano ...I rosanero, dopo lo spavento aereo, trovano i tre punti al Del Duca: inutile per i bianconeri il centro di Forte ...