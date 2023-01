Volley femminile | Coppa Italia 2023 | Conegliano per il terzo trofeo stagionale nella rivincita scudetto con Milano

(Di domenica 29 gennaio 2023)contro, comefinaledello scorso anno, come volevano i pronostici della vigilia della final for di Bologna. Saranno Prosecco Doc e Veroa giocarsi lac’è sempre ma, da un paio di stagioni, anche(o Monza che dir si voglia) c’è sempre. C’era lo scorso anno nei quarti di finale di Champions che valevano la finale, c’era sempre lo scorso annospettacolare finalee adesso ritrova le venete che vogliono vincere il loroe terza sfida diretta senza appello contro le lombarde. Quella che si giocherà questo pomeriggio alle 18 a ...

La finale di Coppa Italia 2023 disarà tra Conegliano e Milano. Dopo la vittoria delle campionesse del mondo contro Novara per 3 - 1, nell'altra semifinale le meneghine hanno battuto con un secco 3 - 0 Bergamo nel ...La VeroMilano vola in finale nella Coppa Italia A1 2023 di: battuta laBergamo 1991 per 3 - 0 (25 - 17, 25 - 21, 25 - 15) . Le ragazze di Stefano Micoli, dopo l'impresa contro Scandicci, lottano su ogni pallone ma non riescono a ...

