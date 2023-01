Vola per 13 650 km senza mai atterrare | l’incredibile storia di una Pittima reale

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 29 gennaio 2023) Roma – Il “Book of Records” ha convalidato questo viaggio compiuto da un uccellino tra l’Alaska e la Tasmania in cinquanta giorni. Un viaggio di 13.560 km in 11 giorni e 11 notti, una media di 50 km/h,mangiare né bere. E soprattutto. Questo èrecord del mondo, convalidato dall’ufficialissimo Guinness World Records , battuto da un uccello lo scorso ottobre. Dotata di un faro GPS, perché studiata dagli scienziati con il numero di registrazione “234684”, questa giovanerossa, allora di cinque mesi, è decollata il 13 ottobre 2022 dall’Alaska per il suo volo migratorio. Questa specie migra normalmente in Nuova Zelanda, ma alla fine l’uccello è atterrato ad Ansons Bay, in Australia. “Tutte le pittime rosse fanno lunghe migrazioni, ma quelle dall’Alaska fanno voli ...