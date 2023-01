Vito Chimenti | l’ex bomber muore per un malore negli spogliatoi

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Addio aattaccante di serie A si è sentito maledel campo sportivo di Pomarico in provincia di Matera. Aveva 69 anni. Ilprima della partita di Eccellenza lucana Pomarico-Real Senise, che poi non è stata disputata., che era allenatore della squadra giovanile del Pomarico, è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno a lungo tentato di rianimarlo, ma senza successo. Nato a Bari nel 1953,ha giocato in Serie A, B e C con Pistoiese, Catanzaro, Palermo (29 reti in due stagioni), Taranto, Salernitana e Lecco. Diventato allenatore, ha fatto parte dello staff tecnico di Salernitana, Foggia, Messina, Matera, Lanciano, Rimini e Virtus Casarano. In tutto ha collezionato 77 ...

, 69 anni, barese, ex centravanti di calcio, si è spento improvvisamente a causa di un amlore. Era diventato popolare in tutta Italia per la sua "bicicletta", il dribbling con cui ...Quando i gol erano operai, gli anni di piombo e i calciatori negli album delle figurine si difendevano dalla frustata del sole chiudendo gli occhi.era un centravanti da combattimento che sgomitava nel traffico delle aree di rigore tra tackle, lacrime e sangue e ogni tanto raccoglieva dal cielo un'elemosina di bellezza. Abbonati, ...

