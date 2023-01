Vito Chimenti | l’ex bomber muore per un malore negli spogliatoi

Leggi su italiasera

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Addio aattaccante di serie A si è sentito maledel campo sportivo di Pomarico in provincia di Matera. Aveva 69 anni. Ilprima della partita di Eccellenza lucana Pomarico-Real Senise, che poi non è stata disputata., che era allenatore della squadra giovanile del Pomarico, è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno a lungo tentato di rianimarlo, ma senza successo. Nato a Bari nel 1953,ha giocato in Serie A, B e C con Pistoiese, Catanzaro, Palermo (29 reti in due stagioni), Taranto, Salernitana e Lecco. Diventato allenatore, ha fatto parte dello staff tecnico di Salernitana, Foggia, Messina, Matera, Lanciano, Rimini e Virtus Casarano. In tutto ha collezionato 77 ...