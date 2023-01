Vito Chimenti | l’ex bomber muore per un malore negli spogliatoi

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Addio aattaccante di serie A si è sentito maledel campo sportivo di Pomarico in provincia di Matera. Aveva 69 anni. Ilprima della partita di Eccellenza lucana Pomarico-Real Senise, che poi non è stata disputata., che era allenatore della squadra giovanile del Pomarico, è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno a lungo tentato di rianimarlo, ma senza successo. Nato a Bari nel 1953,ha giocato in Serie A, B e C con Pistoiese, Catanzaro, Palermo (29 reti in due stagioni), Taranto, Salernitana e Lecco. Diventato allenatore, ha fatto parte dello staff tecnico di Salernitana, Foggia, Messina, Matera, Lanciano, Rimini e Virtus Casarano. In tutto ha collezionato 77 ...

, ex attaccante con 77 presenze e 13 gol in Serie A, è morto oggi pomeriggio. Fatale un malore che ha colpito l'ex calciatore, 69 anni, negli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico (in ..., 69 anni, barese, ex centravanti di calcio, si è spento improvvisamente a causa di un amlore. Era diventato popolare in tutta Italia per la sua "bicicletta", il dribbling con cui ...

Accusa un malore negli spogliatoi Morto l’ex bomber Vito Chimenti Corriere del Mezzogiorno

Morto Vito Chimenti: a 69 anni se ne va il centravanti della “bicicletta” La Gazzetta dello Sport

Lutto nel mondo del calcio: è morto Vito Chimenti, aveva inventato la 'bicicletta' Tutto Napoli

Malore negli spogliatoi, muore l'ex attaccante Vito Chimenti. Il Palermo: «Se ne va un amico» Open

Scomparso a 69 anni Vito Chimenti: è stato l'attaccante che ha inventato la 'bicicletta' TUTTO mercato WEB

Vito Chimenti e l’indimenticabile bicicletta goal che infiammava gli stadi. Addio all’inventore della bicicletta calcistica.Vito Chimenti, 69 anni, barese, ex centravanti di calcio, si è spento improvvisamente a causa di un amlore. Era diventato popolare in tutta Italia per la sua «bicicletta», il dribbling con cui riusciv ...