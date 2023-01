Visita alla nuova Carrara | esperienza avvolgente e allettante | percorso quasi spirituale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 gennaio 2023) Bergamo. Dalle 450 opere del 2007, alle 600 opere del 2015, alle 300 opere del 2023. In quindici anni la Pinacotecasi èrgata e si è ristretta cercando di azzeccare la formula migliore per sfoggiare i propri gioielli. Il riallestimento inaugurato il 28 gennaio 2023 per Bergamo Brescia Capitale è, nei fatti, un notevole ridimensionamento: si passa da 28 sale espositive con 600 tra dipinti e sculture, a 16 sale con 300 opere al secondo piano dell’edificio, mentre il primo piano è consacrato alle mostre temporanee. Va detto, però, che muoversi all’interno delè oggi un’, che restituisce il sapore della villa patrizia e della dimora dell’arte a un contenitore architettonico neoclassico che è nato come scrigno del collezionismo ...