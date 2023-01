Virtus Segafredo Bologna – Tezenis Verona domenica alle 19 | Cappelletti è tra gli ex della partita

Leggi su seriea24

(Di domenica 29 gennaio 2023) La, dopo la sconfitta di Brindisi e il k.o. in Eurolega a Monaco di Baviera, ospita la, sconfitta nell’anticiposcorsa giornata a Pesaro. Dove vederla:29 gennaio 2023 ore 19.00, Eleven Sports Arbitri: Mark Bartoli, Denny Borgioni, Andrea Vriani I PRECEDENTI Oltre alla gara giocata nel girone di andata,si sono affrontate altre 35 volte primastagione 2001/02, con i bianconeri vincenti in 28 dei 36 precedenti e in 15 delle 19 sfide disputate in casa. L’ultima vittoria disul parquet felsineo risale alla stagione 1996/97 quando la Mash Jeans si impose sulla Kinder per ...