Virtus Francavilla-Monterosi oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di domenica 29 gennaio 2023)sarà visibilein tv. Ecco le informazioni sudel match valido per il girone C di. Nella ventiquattresima giornata si sfidano la quattordicesima in classifica, vogliosa di guadagnare dei punti per cercare di scappare agganciare la zona play off, e la sedicesima, che invece ha bisogno di quei punti per allontanarsi il più possibile dalla zona play out. Chi vincerà alla Nuovarredo Arena? Appuntamento alle ore 17:30 di domenica 29 gennaio,su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. SportFace.

A casa di Antonio Calabro per prolungare il momento positivo. Oggi, calcio d'inizio ore 17,30, il Monterosi viaggia in casa dellaper la ventiquattresima giornata del girone C. I biancorossi arrivano da tre risultati utili consecutivi, sono imbattuti nel 2023 e domenica scorsa hanno fermato la corsa della vice ...Francavilli, ecco il Monterosi, le probabili formazioni 29/01/2023 - 06:17 Redazione Sport 0 37 Laospita per la 24giornata del Girone C del campionato di serie C la Gelbison, non ...

Virtus Francavilla-Monterosi, Calabro: "Bisogna giocare con aggressività, i dettagli fanno la differenza" BrindisiReport

Il Monterosi a Francavilla per allungare la striscia positiva. «Partita difficile, ma stiamo bene» ilmessaggero.it

Virtus Francavilla, Calabro: "Dovremo essere dinamici, aggressivi e veloci" Tutto C

Virtus Francavilla-Monterosi, le info sulla prevendita dei biglietti BrindisiReport

Scontro salvezza da non fallire per il Monterosi Tuscia Tuscia Web

Torna Maiorino sulla trequarti accanto a Murilo e Cisco sulla fascia destra, Solcia favorito su Idda per completare il terzetto difensivo; c'è Carlini con Costantino, invece, tra le ...A casa di Antonio Calabro per prolungare il momento positivo. Oggi, calcio d’inizio ore 17,30, il Monterosi viaggia in casa della Virtus Francavilla per la ventiquattresima giornata del ...