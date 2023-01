Violenza | “il costo della virilità” è 1 700 euro a persona all’anno “Vanno cambiati i nostri schemi culturali”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 29 gennaio 2023) A pochi giorniGiornataMemoria che tiene vivo il ricordo delle sei milioni di vittime innocenti, e con una guerra alle porte come quella in Ucraina, la domanda sorge spontanea: dal passato al presente, quante guerre, quanti morti, quanto sangue, quanto orrore l’umanità si sarebbe risparmiata se al posto dei dittatori di turno ci fossero state al potere delle donne? Quante battaglie non si sarebbero compiute, dall’antica Roma in poi, se al posto degli Imperatori ci fossero state delle Imperatrici? Quante stragi, quanti massacri, razzie, assassini, violenze non si sarebbero mai perpetrate? Ma non solo in ambito militare, anche nella vita quotidiana il mondo ‘in rosa’ sarebbe di gran lunga migliore. Più pacifico, più propenso all’ascolto e meno alla, più gentile e meno prepotente, meno ostile e più accogliente. La ...