Violenta e umilia la moglie per oltre 10 anni | l' incubo della donna anche dopo la separazione | arrestato 43enne

(Di domenica 29 gennaio 2023) Offese, minacce , violenze sessuali e fisiche durante il matrimonio , mala. Unduratodieci, a partire dal 2011, per unavittima di maltrattamenti ...

Leggi anche > Papàla figlia minorenne per anni, lei scappa di casa e lo denuncia: arrestato 50enne L'inferno della donna L'uomo per 11 anni ha reso un inferno la vita della moglie. La loro ...CORREGGIO (Reggio Emilia) " Un uomo di 43 anni di Correggio è stato arrestato dai carabinieri con accuse pesantissime: per 11 anni ha reso un inferno la vita della moglie, sia durante il matrimonio ...

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Un uomo di 43 anni di Correggio è stato arrestato dai carabinieri con accuse pesantissime: per 11 anni ha reso un inferno la vita della moglie, sia durante il matrimonio si ...