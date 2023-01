Vinokilo | l’evento più contemporaneo dell’abbigliamento Vintage

Leggi su moltouomo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sta spopolando, anche per gli uomini, l’inserimento di alcuni capinell’abbigliamento per distinguersi così in tema di stile. La ricerca di capida abbinare a capi nuovi e moderni permette di creare un guardaroba più personalizzato ed unico non prigioniero dei dogmi dettati dal comparto del fashion. Un capoha un’anzianità superiore, dai 15-20 anni in su, e fa riferimento ad una serie di marchi o tendenze iconici originale, come ad esempio i jeans a vita alta degli anni Ottanta che hanno lasciato un segno nella storia. Si sono moltiplicati i mercatini, negozi online e fisici in cui trovare questi capi. Numerose anche le app di scambio e compravendita. Robin Balser, ceo e founder del brand, già inserito da Forbes nella classifica 2020 degli imprenditori under 30 impegnati in ...