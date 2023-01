VIDEO Sci alpino | Dominik Paris è splendido secondo a Cortina | Marco Odermatt concede il bis

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un immensosi è aggiudicato anche ilsuperG did’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2023 e, vista la concomitante uscita di Aleksander Aamodt Kilde in un colpo solo piazza una nuova fuga in classifica generale e in quella di specialità che, comunque, comandava già in maniera ampia. Nelloscenario della Olympia delle Tofane lo svizzero ha nuovamente fatto vedere di essere di un altro livello rispetto a tutti i rivali. Una prestazione sontuosa, impeccabile, porta dopo porta. Il vincitore dell’ultima Sfera di Cristallo centra la 19a vittoria della carriera confermando come i problemi di Kitzbuehel siano ormai alle spalle e sia prontissimo per i Mondiali di Courchevel che inizieranno a breve. Buona prova anche per ...