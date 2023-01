VIDEO Lena Duerr beffa Shiffrin a Spindleruv Mlyn! Prima vittoria in slalom e record rimandato

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023)ha centrato oggi, nella seconda gara sul pendio ceco diMlyn, lain Coppa del Mondo inspeciale. Secondain totale, dopo quella nel City Event di Mosca, arrivata esattamente 10 anni fa, il 29 gennaio 2013. Battuta Mikaelache deve dunque rimandare l’aggancio ad Ingemar Stenmark a quota 86 vittorie in Coppa del Mondo. La statunitense ha dilapidato il vantaggio di 67 centesimi che aveva accumulato al termine dellamanche.si può però consolare con lanella classifica di specialità in, la settima in carriera. Davvero straordinaria la prova diche, vedendo ...