Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 29 gennaio 2023)DEL 29 GENNAIOORE 13.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO COE PER INCIDENTE IN INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA. E’ STATO INVECE RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO VERSO LATINA, CIRCONE SCORREVOLE. TRAFFICO INTENSO ANCHE IN ZONA CASTELLINI, CI SONO CODE NEI PRESSI DI MARINO, CASTEL GANDOLFO E ALBANO. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22:00 DI QUESTA SERA SARA’ IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCONE SULLA RETE AUTOSTRADALE PER MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. INFINE RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRE, OGGI SONO SOSPESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; PERTANTO I TRENI RESTERANNO ATTIVI SINO AL ...