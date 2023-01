Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 gennaio 2023)DEL 29 GENNAIOORE 9.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. PRUDENZA, TUTTAVIA, PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA NOMENTANA, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DANTE DA MAIANO, IN ZONA SANT’ALESSANDRO, SI SONO FORMATE CODE IN ENTRAMBI I SENSI. PRUDENZA ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE AL KM 482 IN DIREZIONE, SIAMO TRA ATTIGLIANO E ORTE. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22:00 DI QUESTA SERA SARA’ IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCONE SULLA RETE AUTOSTRADALE PER MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. OGGI POMERIGGIO ALLE ...