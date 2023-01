Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 gennaio 2023)DEL 29 GENNAIOORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA. SPOSTAMENTI FACILITATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 9:00 FINO ALLE 22.00. PASSIAMO ALLO SPORT OGGI POMERIGGIO ALLE 18:00 IN PROGRAMMA ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO-FIORENTINA VALEVOLE PER LA 20ESIMA GIORNATA DI SERIE A. GIÀ DAL PRIMO POMERIGGIO ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. ATTENZIONE ALLA ...