Verona | UFFICIALE | Duda arriva in prestito

(Di domenica 29 gennaio 2023) Rinforzo di qualità per l'Hellas, che ha annunciato l'arrivo incon obbligo di riscatto condizionato dal Colonia...

Questo il comunicato del club gialloblù: 'HellasFC comunica di aver acquisito da FC Colonia, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate ...... quartoFrancesco Aloise di Lodi. I bookmakers ripongono molta fiducia nel Novara , ... Nell'ultima di campionato ha colto tre punti vincendo 1 - 0 in casa della Virtus. La Pro Vercelli ...

Il nazionale slovacco arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni Ora è ufficiale: Ondrej Duda è un giocatore dell’Hellas Verona! Il centrocampista slovacco cla ...Sono state diramate le scelte di Vecchi e Fresco per la sfida in programma tra Feralpisalò e Virtus Verona. Padroni di casa con Butic confermato al centro, con Voltan e Guerra ai suoi lati.