Verdi | Roggiani Pd | ' proporremo lutto cittadino a Milano per morte Aprea'

... Maria Cecilia Guerra , Silvio Lai , Ubaldo Pagano e Silvia), Giammauro Dell'Olio dei 5 Stelle e Marco Grimaldi di- Sinistra. 'Una situazione surreale' l'ha definita la capogruppo ...... il segretario campano del partito e dato in ascesa nelle gerarchie, la lombarda Silviae ... I gruppi più piccoli, come quelli del terzo polo e dell'alleanza Sinistra italiana -, non ...

Verdi: Roggiani (Pd), ‘proporremo lutto cittadino a Milano per morte ... Il Sannio Quotidiano

Elezioni, Roggiani presenta la lista del Pd milanese: "Una squadra ... varesenews.it

Lombardia, la partita del Pirellone tra social e «guru»: ecco dove ... Corriere Milano

Candidati Pd alle elezioni, a Milano Cottarelli, Cuperlo e Roggiani (fuori Maran) MilanoToday.it

Elezioni regionali, Majorino sfida Moratti: "Gli elettori del terzo polo sceglieranno me" IL GIORNO

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - "Questa notte ci ha lasciato Giancarlo Aprea, assessore al verde, all'ambiente e transizione ecologica, all’arredo urbano, al commercio e alla tutela degli animali nel Mu ...