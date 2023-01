Uomini e Donne | Eugenio Colombo e quella frecciatina a Francesca Del Taglia | “Si vede che…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 29 gennaio 2023)è intervenuto su Instagram per rispondere ad alcune domande dei fan. Dopo la rottura conDel, all’ex tronista disono stati attribuiti diversi flirt, tra cui uno con l’ex dama del trono over, Pamela Beretta. Al contrariosembra essere serena accanto al dj Federico Fiorentino., tramite delle storie, ha confidato di non essere più innamorato della Dele ha smentito di essere fidanzato. Inoltre, a proposito di possibili richieste dei figli su uscite con l’ex compagna ha detto: Per ora non lo chiedono… ma io sono favorevole perché anche se io enon siamo più una coppia resteremo sempre una famiglia per i nostri figli. Sono in molti a ...